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Визит Порошенко к «русским» украинцам высмеяли в Сети
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Визит Порошенко к «русским» украинцам высмеяли в Сети 

360tv.ru 49 минут назад
Видеоролик о посещении президентом Украины дома одной из семей в Авдеевке набрал рекордное количество просмотров и комментариев. Пользователи высмеяли поведение Петра Порошенко, который явился, чтобы проверить, что «украинский газ идет с рабочим давлением». Видеозапись размещена на официальной странице президента в Facebook.
Лидер Украины Петр Порошенко посетил квартиру обычной украинской семьи из Авдеевки (центральная часть Донецкой области). Инспекция президента вызвала недоумение у пользователей интернета после того, как видеоролик был опубликован в Facebook на официальной странице главы государства.
Массу любопытных комментариев пользователи оставили, когда услышали, что русскоязычную семью, у которой на холодильнике висит магнит с российским флагом, а ребенок на фотографии в фуражке с надписью «Тихоокеанский» флот, президент назвал «истинными украинцами».
Порошенко отметил, что эти жители Авдеевки «невзирая на попытки российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации».
Многие комментаторы назвали окружение украинского президента «гениями пиара», а некоторые даже попросили режиссеру данной акции по проверке давления газа выдать Оскар.
«Если уж делать такие постановочные съемки, то пусть уж журналисты идут за президентом, а не ждут в «случайной» квартире, где хозяйка типа не знает, есть газ или нет. Рисунок с российским триколором бы с холодильника сняли! Может, пророссийские предпочтения — это основное, что нужно, чтобы что-то получить от президента и власти? Я могу на балконе триколор вывесить — мне бы ремонт сделать, кровать для малых двухспальную купить, квартиру новую тоже принять могу», — написал пользователь Facebook Толик Гавриш.
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