Визит Порошенко к «русским» украинцам высмеяли в Сети

Видеоролик о посещении президентом Украины дома одной из семей в Авдеевке набрал рекордное количество просмотров и комментариев. Пользователи высмеяли поведение Петра Порошенко , который явился, чтобы проверить, что «украинский газ идет с рабочим давлением». Видеозапись размещена на официальной странице президента в Facebook.

Лидер Украины Петр Порошенко посетил квартиру обычной украинской семьи из Авдеевки (центральная часть Донецкой области). Инспекция президента вызвала недоумение у пользователей интернета после того, как видеоролик был опубликован в Facebook на официальной странице главы государства.

Массу любопытных комментариев пользователи оставили, когда услышали, что русскоязычную семью, у которой на холодильнике висит магнит с российским флагом, а ребенок на фотографии в фуражке с надписью «Тихоокеанский» флот, президент назвал «истинными украинцами».

Порошенко отметил, что эти жители Авдеевки «невзирая на попытки российских захватчиков обречь людей на холодную смерть, отказались от добровольной эвакуации».

Многие комментаторы назвали окружение украинского президента «гениями пиара», а некоторые даже попросили режиссеру данной акции по проверке давления газа выдать Оскар.