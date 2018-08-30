«Придется умирать»: в Латвии приняли новый проект системы здравоохранения

Правительство Латвии приняло новый проект реформы здравоохранения, который изменяет порядок доступа граждан страны к финансируемым государством медуслугам, пишет Sputnik Латвия.

С первого сентября жители Латвии, у которых нет трудовых договоров с работодателями, должны буду делать добровольные взносы в государственный бюджет (51,6 евро в 2018 году, 154,8 евро в 2019 году и 258 евро в 2020 году).

В противном случае у них будет доступ только к минимальному набору медуслуг, в частности, неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача (но без выписки направлений на обследования и анализов), лекарства и медицинское оборудование, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения.

Медики и эксперты выступили с критикой подобной реформы. Вице-президент Латвийского общества врачей Марис Плявиньш считает, что многие жители не станут платить новый налог, рискуя собственным здоровьем. По его словам, это грозит запусканием болезней, а также различными социальными проблемами.

Профессор Рижского университета им. П. Страдиня Гиртс Бригис считает, что, по сути, врачам придется разделять пациентов на тех, кого "можно будет вылечить, и тех, кому придется умирать".

"Человек приходит к семейному врачу, тот обнаруживает, что пациент не платит налоги, но у него подозрение на рак, надо сделать кучу дорогих исследований. И что должен предложить врач? Сказать: идите домой или добывайте где хотите деньги", — недоумевает Бригис.