Канье Уэст объяснил, почему Трамп поддерживает афроамериканцев

В издании напомнили, что ранее Уэст во время шоу Jimmy Kimmel Live! на телеканале ABC заявил, что Трамп поддерживает афроамериканцев. Однако когда ведущий Джимми Киммел спросил его, почему он так думает, музыкант не смог ответить.

"Я думаю, что его волнует, как черные люди думают о нем, и он хотел бы, чтобы он нравился черным", — сказал Уэст WGCI через несколько недель после участия в шоу.

Также, по мнению Уэста, Трамп хочет быть "величайшим президентом" и понимает, что у него не получится быть таковым без поддержки афроамериканцев.

Ранее Уэст предложил критикам Трампа "попробовать любовь".