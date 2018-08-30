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В Сети набирает популярность «полицейский кролик»
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В Сети набирает популярность «полицейский кролик» из Британии 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Tandridge Beat (Surrey Police), Facebook
Кролик с крошечным значком и наручниками вызвал веселую «битву Photoshop» на Reddit.
Полиция Суррея на юго-востоке Англии опубликовала фотографию кролика на сельскохозяйственной выставке Edenbridge & Oxted в Facebook.
Полицейский Департамент утверждал, что кролик является «новым рекрутом», который «помог бы в поиске в небольших и ограниченных пространствах». Подписчики стали спрашивать, что нужно сделать, чтобы стать «полицейским кроликом». Некоторые люди не поняли шутку, и позже полиция уточнила, что животное было просто посетителем и «не последним рекрутом в погоне за вынюхиванием преступления».
Тем не менее, фотография стала вирусной и даже оказалась в «битве Photoshop» среди пользователей социальной сети Reddit, которые создали различные забавные изображения с кроликом.
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