В Сети набирает популярность «полицейский кролик» из Британии

Кролик с крошечным значком и наручниками вызвал веселую «битву Photoshop» на Reddit.

Полиция Суррея на юго-востоке Англии опубликовала фотографию кролика на сельскохозяйственной выставке Edenbridge & Oxted в Facebook.

Полицейский Департамент утверждал, что кролик является «новым рекрутом», который «помог бы в поиске в небольших и ограниченных пространствах». Подписчики стали спрашивать, что нужно сделать, чтобы стать «полицейским кроликом». Некоторые люди не поняли шутку, и позже полиция уточнила, что животное было просто посетителем и «не последним рекрутом в погоне за вынюхиванием преступления».

Тем не менее, фотография стала вирусной и даже оказалась в «битве Photoshop» среди пользователей социальной сети Reddit, которые создали различные забавные изображения с кроликом.