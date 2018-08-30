На Бутину продолжают оказывать давление — посольство РФ

По словам российских дипломатов, американские власти обращаются с россиянкой негуманно.

В отношении россиянки Марии Бутиной , которая сейчас находится в американской тюрьме, продолжает действовать негуманный режим. Об этом рассказали сотрудники посольства РФ США , посетившие соотечественницу.

«В отношении Марии (Бутиной — прим. ред.) продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи», — сказано в сообщении диппредставительства.

Как пояснили дипломаты, это единственный период, когда Мария Бутина может выйти из камеры, поскольку «на свежий воздух ее не выводят».

В посольстве отметили, что подобное обращение с россиянкой — это способ оказать на нее давление, который сказывается на ее морально-психологическом состоянии.

Напомним, Мария Бутина была задержана в США 15 июля. Ее обвинили в незаконной деятельности в статусе иностранного агента. По версии американского следствия, россиянка не прошла регистрацию в управлении генпрокурора. Согласно законам Соединенных Штатов, Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.