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В Белоруссии продают глобусы с Крымом в составе РФ
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В Белоруссии заметили в продаже глобусы с Крымом в составе России 

РИА Новости 1 час назад
Глобусы, на которых Крым изображен как часть России, продаются в универмаге в белорусском городе Могилев. Об этом сообщил белорусский журналист Евгений Глушков, выразив свое негативное отношение к этому факту.
"Куда смотрит могилевское районо и отдел идеологии?" — написал он в своем Facebook.
Журналист напомнил, что Белоруссия на госуровне не признала Крым в качестве территории России.
Карты с российским Крымом
В различных странах, в том числе и тех, которые не признали воссоединение Крыма с Россией, появлялась в продаже полиграфическая продукция, где полуостров изображен как российская территория. Это неизменно вызывает острую реакцию Киева.
Так, в январе украинские дипломаты сообщили, что добились изъятия из продажи в одном из магазинов Франции глобусов с российским Крымом, которые изготовили по заказу крупной издательской группы Eyrolles.
Позже сообщалось о картах с российским Крымом, выпущенных в Чехии. Такую продукцию в одной из школ Праги обнаружил отец будущего ученика. По его словам, педагог принесла извинения, но сказала, что карту прислало министерство. По словам посла Украины Евгения Перебийниса, диппредставительство еще в ноябре знало о "проблеме" и обратило на нее внимание чешских властей. Он добавил, что производитель уже снял товар с продажи, но еще не все карты изъяты из учебных заведений.
Аналогичные изображения появляются и в эфире СМИ. Так, немецкий телеканал 3Sat, который ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии, в документальном фильме "Сплошь Сибирь" показал карту, на которой Крым обозначен как территория России.
Скандалы вокруг карт возникали и на самой Украине. Так, СТБ продемонстрировал в эфире программы "Холостяк" карту страны без полуострова. Позднее телеканал признал "ошибку", возложив ответственность на режиссера монтажа проекта.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за то, чтобы полуостров вошел в состав России.
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