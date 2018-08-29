Трамп обвинил соцсети в предвзятости

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал соцсети за «нечестное» отношение к республиканцам. По мнению главы Белого дома, таким образом интернет-сервисы пытаются заставить замолчать часть страны.

«Думаю, что Google, Facebook и Twitter обращаются с консерваторами и республиканцами очень нечестно», — цитирует Трампа РИА «Новости».

По мнению американского президента, «это очень серьезная проблема», поскольку ведущие соцсети «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть нашей страны, а эти люди не хотят, чтобы их заставляли молчать».

«Это неправильно. Это нечестно. Может быть, это и незаконно, но посмотрим. Мы просто хотим честности», — добавил Трамп.

Ранее амениканский президент уже обвинял соцсети в якобы продвижении левых и либеральных СМИ, а также замалчивании мнения правых консерваторов. Также Трамп утверждал, что Google скрывает хорошие новости о нём и продвигает плохие. В Google отвергли эти обвинения. При этом, в конце 2017 года Трамп заявил, что рассматривает возможность писать посты в соцсетях как единственный способ борьбы со «лживыми СМИ».