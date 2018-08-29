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Трамп обвинил соцсети в предвзятости
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Трамп обвинил соцсети в предвзятости 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/Ron Sachs
Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал соцсети за «нечестное» отношение к республиканцам. По мнению главы Белого дома, таким образом интернет-сервисы пытаются заставить замолчать часть страны.
«Думаю, что Google, Facebook и Twitter обращаются с консерваторами и республиканцами очень нечестно», — цитирует Трампа РИА «Новости».
По мнению американского президента, «это очень серьезная проблема», поскольку ведущие соцсети «действительно пытаются заставить замолчать очень большую часть нашей страны, а эти люди не хотят, чтобы их заставляли молчать».
«Это неправильно. Это нечестно. Может быть, это и незаконно, но посмотрим. Мы просто хотим честности», — добавил Трамп.
Ранее амениканский президент уже обвинял соцсети в якобы продвижении левых и либеральных СМИ, а также замалчивании мнения правых консерваторов. Также Трамп утверждал, что Google скрывает хорошие новости о нём и продвигает плохие. В Google отвергли эти обвинения. При этом, в конце 2017 года Трамп заявил, что рассматривает возможность писать посты в соцсетях как единственный способ борьбы со «лживыми СМИ».
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