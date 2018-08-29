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Опубликовано видео с церемонии прощания с Маккейном
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Опубликовано видео с церемонии прощания с Маккейном 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось видео с церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, который умер в конце прошлой недели от рака мозга.
Видео опубликовано в Twitter Reuters.
На записи гроб Маккейна привозят в Капитолий штата Аризона — там он будет находиться до поминальной службы в Баптистской церкви Финикса.
Напомним, ранее стало известно, что сенатор Джон Маккейн при планировании своих похорон выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы нести его гроб на церемонии прощания.
81-летний Маккейн умер в субботу вечером после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.
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