Опубликовано видео с церемонии прощания с Маккейном

John McCain's casket arrives at Arizona Capitol where he will lie in state prior to a memorial service at North Phoenix Baptist Church pic.twitter.com/B4OIVivrqf— Reuters Top News (@Reuters) 29 августа 2018 г. В Сети появилось видео с церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном , который умер в конце прошлой недели от рака мозга.

Видео опубликовано в Twitter Reuters

На записи гроб Маккейна привозят в Капитолий штата Аризона — там он будет находиться до поминальной службы в Баптистской церкви Финикса.

Напомним, ранее стало известно, что сенатор Джон Маккейн при планировании своих похорон выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы нести его гроб на церемонии прощания.

81-летний Маккейн умер в субботу вечером после года борьбы с агрессивной формой рака мозга.