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Дезертир ВСУ придумал «самое необычное оправдание» побегу
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Украинский дезертир придумал «самое необычное оправдание» побегу 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром рассказал о дезертире из ВСУ, который придумал самое оригинальное объяснение своему бегству из войск.
«Самое необычное объяснение лично мне довелось услышать от беглеца из части, временно дислоцировавшейся в Геническом районе. Дезертир заявил, что его украли цыгане, которые после этого три месяца заставляли просить милостыню», — цитирует Kherson Грома.
По его словам, эта версия при проверке не подтвердилась, а дезертир предстал перед судом.
Он добавил, что за 2018 год военная прокуратура направила в суды 75 уголовных производств, 80% которых — дела о дезертирстве.
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