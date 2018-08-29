Дезертир ВСУ придумал «самое необычное оправдание» побегу

Украинский дезертир придумал «самое необычное оправдание» побегу

Военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром рассказал о дезертире из ВСУ, который придумал самое оригинальное объяснение своему бегству из войск.

«Самое необычное объяснение лично мне довелось услышать от беглеца из части, временно дислоцировавшейся в Геническом районе. Дезертир заявил, что его украли цыгане, которые после этого три месяца заставляли просить милостыню», — цитирует Kherson Грома.

По его словам, эта версия при проверке не подтвердилась, а дезертир предстал перед судом.

Он добавил, что за 2018 год военная прокуратура направила в суды 75 уголовных производств, 80% которых — дела о дезертирстве.