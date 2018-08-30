США пригрозили Индии санкциями из-за РФ

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Индия может попасть под санкции США за покупку российских С-400 

ТК «Звезда» + ещё 13 1 час назад
Фото: pixabay.com
В Пентагоне обеспокоились планами индийской стороны начать закупать российские зенитно-ракетные комплексы.
Планы Индии по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400 обеспокоили США, где не исключили ограничительных мер по отношению к индийской стороне в случае начала поставок оружия.
Как заявил заместитель руководителя Пентагона по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, если сделка между Россией и Индией состоится, то официальный Нью-Дели может попасть под действие закона CAATSA, предусматривающего противодействие противникам Соединенных Штатов посредством санкций.
«Нас серьезно обеспокоит, если Индия начнет приобретать крупные новые системы и платформы. Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение», — сказал Шривер.
Ранее сообщалось, что Россия может начать поставлять Индии С-400.
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