США пригрозили Индии санкциями из-за РФ

Индия может попасть под санкции США за покупку российских С-400

Пентагоне обеспокоились планами индийской стороны начать закупать российские зенитно-ракетные комплексы.

Планы Индии по приобретению российских зенитно-ракетных комплексов С-400 обеспокоили США , где не исключили ограничительных мер по отношению к индийской стороне в случае начала поставок оружия.

Как заявил заместитель руководителя Пентагона по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер, если сделка между Россией и Индией состоится, то официальный Нью-Дели может попасть под действие закона CAATSA, предусматривающего противодействие противникам Соединенных Штатов посредством санкций.

«Нас серьезно обеспокоит, если Индия начнет приобретать крупные новые системы и платформы. Я не могу здесь сказать вам, что они не будут подпадать под санкции, что будет сделано исключение», — сказал Шривер.

Ранее сообщалось, что Россия может начать поставлять Индии С-400.