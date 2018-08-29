Главу словацких «Ночных волков» оштрафовали на 33 тысячи евро

Глава представительства российского байкерского клуба "Ночные волки" Словакии Йозеф Гамбалек оштрафован министерством экономики республики на 33 тысячи евро за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа, неподалеку от города Трнава, списанной военной техники, включая танк, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Поводом для штрафных санкций стало неисполнение обязательной нормы об информировании министерства о категориях, типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности, которая собрана на данной территории", — говорится в сообщении.

Отделение "Ночных волков" зарегистрировалось в начале лета в селении Долни Крупа по тому же адресу, на котором, по данным армии и спецслужб, регулярно проводит свои учения с использованием переделанного в макеты боевого оружия полувоенная организация "Словацкие призывники", насчитывающая около 200 человек.