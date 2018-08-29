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Главу словацких «Ночных волков» оштрафовали
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Главу словацких «Ночных волков» оштрафовали на 33 тысячи евро 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Arno Burgi/dpa via AP
Глава представительства российского байкерского клуба "Ночные волки" в Словакии Йозеф Гамбалек оштрафован министерством экономики республики на 33 тысячи евро за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа, неподалеку от города Трнава, списанной военной техники, включая танк, сообщила в среду пресс-служба министерства.
"Поводом для штрафных санкций стало неисполнение обязательной нормы об информировании министерства о категориях, типах и количестве списанных изделий оборонной промышленности, которая собрана на данной территории", — говорится в сообщении.
Отделение "Ночных волков" зарегистрировалось в начале лета в селении Долни Крупа по тому же адресу, на котором, по данным армии и спецслужб, регулярно проводит свои учения с использованием переделанного в макеты боевого оружия полувоенная организация "Словацкие призывники", насчитывающая около 200 человек.
В конце июля глава минобороны Петер Гайдош обратился в генпрокуратуру с просьбой проверить законность существования организации "Словацкие призывники", а словацкий президент Андрей Киска предостерег общественность и власти от открытого в республике представительства "Ночных волков". Киска считает, что члены этого клуба — не безобидные любители мотоциклов, а их деятельность в Словакии представляет собой явный риск для безопасности республики.
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