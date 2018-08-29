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Зашел не в ту дверь: в соцсетях высмеяли Порошенко
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В сети высмеяли Порошенко за посещение «российской» украинской семьи 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украинские пользователи обратили внимание, что президент Петр Порошенко пришел в гости к женщине, у которой на холодильнике был магнит с российским флагом и фотография внука в бескозырке Тихоокеанского флота. Видеозапись встречи Порошенко с жительницей Авдеевки была опубликована на странице президента в фейсбуке. Глава государства посетил квартиру украинской семьи, чтобы проверить, как работают газовые плиты в домах.
Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко за публикацию видеоролика на своей странице в фейсбуке, в котором запечатлен его визит к семье из Авдеевки на востоке страны.
После запуска нового газопровода глава государства решил лично проверить, поступает ли газ в дома местных жителей. Он зашел в квартиру к одной из жительниц, которая продемонстрировала президенту, как работает плита.
Затем внимание украинского президента привлекла фотография мальчика в бескозырке с надписью «Тихоокеанский флот». Женщина рассказала, что это ее внук.
Оператор снял изображение мальчика крупным планом. Как оказалось, кроме снимка, на холодильнике был магнит с российским флагом.
В комментарии к видео Петр Порошенко назвал жителей Авдеевки «настоящими украинцами». По словам политика, они стали «жертвами» России, которая якобы «пыталась обречь людей на холодную смерть».
Украинские пользователи раскритиковали президент и сотрудников его пресс-службы за то, что они не смогли подобрать правильную квартиру и избежать неловкости.
«Порошенко бы еще в детском саду на фоне горшков попиариться. Главное, чтобы душевно, «человечно» выглядело. В стране нищей уже всю лабуду хавают», — написала пользовательница с ником Kosuta Irina.
«Маладец, Петр) сепаратистам — стиральную машину, патриотов — в тюрячки) Настоящий перзидент Украины!» — высказался пользователь Сергей Ткачук (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).
Еще один комментатор назвал «фантастическим кретинизмом» визит Порошенко к семье, которая открыто поддерживает Россию.
26 августа Порошенко побывал на торжественном открытии газопровода, соединяющего поселок Очеретино с Авдеевкой. Газоснабжение в городе было прервано после повреждения старого подземного газопровода в январе 2017 года.
Как отметил украинский президент, теперь «голубое топливо» будут получать семь окрестных сел. Политик также напомнил, что в августе исполнилась «тысяча дней, как мы живем без российского газа», и призвал местных жителей как можно скорее начать пользоваться топливом.
«Может, кто-то борщ приготовит уже на украинском газе?» — сказал он.
Кроме того, Порошенко заявил, что «россияне больше не загонят и не поставят на колени» Украину «своей газовой удавкой и газовым шантажом». Президент добавил, что Москва в будущем компенсирует Киеву убытки, понесенные украинской стороной по газовым контрактам, и выплатит Украине $4,6 млрд после того, как Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому».
Напомним, что закупки российского газа Украиной были остановлены в конце осени 2015 года, и в отопительных сезонах 2016-2017 годов газ, закупленный прямиком из России, Киевом не использовался. При этом Украина покупала газ в Европе по «реверсной схеме».
В августе президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что транзит газа через территорию Украины сохранится.
Вскоре после этих слов министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не верит уверениям России и Германии о том, что после запуска «Северного потока — 2» транзит российского газа через Украину сохранится.
«Если этот проект («Северный поток — 2») будет когда-либо построен, я прямо сказал это Еврокомиссии и Германии, то обязательно Россия прекратит поставку через украинский маршрут, какие бы ни были гарантии», — подчеркнул глава МИД Украины. По мнению Климкина, прекращение транзита может быть и «физическим»: доверия между РФ и Киевом нет, и Украина «будет последовательно против прекращения транзита бороться».
Украина боится прекращения транзита газа из-за строительства газопроводов в обход своей территории, но в то же время не хочет зависеть от газа из России. К примеру, 6 августа премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина должна стать энергоэффективной страной.
«Я хочу, чтобы Украина стала энергонезависимой, чтобы нам не пришлось больше покупать газ в России или где-то в другом месте. Чтобы этого достичь, надо потреблять столько газа, сколько мы добываем, и развивать энергоэффективность», — заявил глава украинского правительства.
Кроме обсуждения газового вопроса Порошенко обсудил с дипломатами и военными в Авдеевке и военный конфликт в Донбассе. В частности, политик предложил ряду европейских государств взять патронаж над городами Донбасса.
«Мы уже несколько раз обсуждали с лидерами Европейского Союза программу установления отдельными странами своеобразного патроната над определенными городами и поселками Донбасса», — сказал он.
По словам Порошенко, Германия может взять ответственность за Краматорск, Великобритания — за Волноваху, Греция — за Мариуполь и так далее.
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