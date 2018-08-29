Британия усиливает свои позиции в Африке

Нигерии и Кении. Британия увеличивает дипломатическое присутствие в Африке, в частности — откроет посольства в Нигере и Чаде, а также увеличит число своих дипломатов в Мали . Об этих планах Лондона заявила премьер Тереза Мэй , которая совершает турне по трем африканским странам — ЮАР

Лесото, Намибия, Британия также планирует после "брекзита" увеличить инвестиции в Африку, дополнительно вложив 4 миллиарда фунтов, сообщила Мэй. В частности, она рассчитывает заключить торговое соглашение с шестью государствами — пятью членами Южноафриканского таможенного союза (ЮАР, Ботсвана Свазиленд ) плюс Мозамбик . Документ, как обещала премьер, будет аналогичным по формату с договоренностями между Лондоном и Евросоюзом

Что интересно, гостья поддержала земельную реформу в ЮАР, которая направлена на перераспределение земельных ресурсов, большая часть которых находится у белых фермеров. Правда, поддержала с оговоркой, что реформа должна быть "прозрачной и демократичной", но тем не менее. Суть реформы в том, что она позволит в будущем отбирать земли у белых фермеров без компенсации. На сегодня порядка 72 процентов сельхозугодий в ЮАР принадлежат белым фермерам, потомкам буров и, в меньшей степени, англичан. Как отмечает правительство ЮАР, цель реформы — "исправить историческую несправедливость".

Любопытно, что турне британского премьера проходит в первую очередь по тем странам, где англичане оказали едва ли не самое сильное влияние на развитие местных народов. Эти же страны — самые обеспеченные на континенте южнее Сахары. Правда, их богатство связано скорее с наличием нефти, алмазов и полезных ископаемых, чем с колониальной эпохой.

Кстати, через неделю после визита Мэй в Пекине пройдет масштабный форум, посвященный китайско-африканскому сотрудничеству. На нем Пекин, как ожидают, предложит новые возможности для стран Черного континента. Глава Китая Си Цзиньпин недавно уже совершил турне по Африке, посетив ЮАР, Маврикий, Руанду и Сенегал. При этом Китай в контактах с африканскими руководителями зачастую напоминает, что, в отличие от европейских стран, никогда не был колониальной державой и, более того, сам пострадал от колонизаторов.

Как скажутся на планах Лондона воспоминания о британском колониализме в Африке?

По мнению замдиректора Института Африки РАН Дмитрия Бондаренко, имидж бывших колонизаторов — это минус при работе в Африке. Тем не менее Британия сумела сохранить свое влияние, особенно среди африканских элит, и этот факт делает ее довольно мощным соперником.

"Британия перестала быть в Африке метрополией, но, уходя, постаралась сохранить определенные позиции", — объяснил в интервью "РГ" Бондаренко.

Это выражается и в финансовой поддержке для многих стран — бывших колоний (ежегодно Лондон выделяет 0,7 процента британского ВВП на оказание помощи странам Африки. — Прим. "РГ"), и в продвижении британской soft power — "мягкой силы" в виде культуры и образования. Многие представители элит африканских стран учились в британских вузах и прекрасно говорят по-английски.

Кроме того, британский бизнес никогда до конца не уходил с Черного континента. А сейчас вместе с Мэй в турне участвуют 29 "бизнес-лидеров". Надо отметить и то, что прямые инвестиции со стороны Британии в страны Африки составили в 2016 году 42,7 миллиарда фунтов, больше вложили только США. "Реакция на возвращение Британии может быть разной, в зависимости от конкретной страны, но резкого отторжения не стоит ждать нигде, кроме, может быть, Зимбабве", — считает Бондаренко.

Хотя Соединенному Королевству в любом случае придется преодолевать негативный имидж, причем не только среди чернокожих, но и среди тех же южноафриканских буров — потомков голландцев. Буры сейчас крайне обеспокоены намерением властей ЮАР лишить их земли, и поддержка земельной реформы со стороны Мэй не добавит с их стороны симпатий к Лондону.