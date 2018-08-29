Глава МИД Франции: не ищем изоляции России 

Франция не ждет ослабления России и надеется получить в ответ уважение и сотрудничество, передает РИА "Новости" заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
"Что касается вопроса наших отношений с Россией. Некоторые наши партнеры считают эту страну врагом, и у них на это есть причины. Но Франция не ищет ни изоляции, ни ослабления России. В ответ мы ждем уважения и сотрудничества", — сказал министр.
Ранее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент США Дональд Трамп пытается дестабилизировать Европу посредством торговли.
Он подчеркнул, что Трамп поставил под угрозу соглашение по климату, а также надавил на соглашение по Ирану.