Глава МИД Франции: не ищем изоляции России

"Что касается вопроса наших отношений с Россией. Некоторые наши партнеры считают эту страну врагом, и у них на это есть причины. Но Франция не ищет ни изоляции, ни ослабления России. В ответ мы ждем уважения и сотрудничества", — сказал министр.

Ранее Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент США Дональд Трамп пытается дестабилизировать Европу посредством торговли.

Он подчеркнул, что Трамп поставил под угрозу соглашение по климату, а также надавил на соглашение по Ирану.