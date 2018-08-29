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Исчезновение Набиуллиной и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ

Минфин поддержал предложение Минэкономразвития о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2019 г. в два этапа — на 1,7% с 1 января и 2,4% с 1 июля.

Путин смягчил пенсионную реформу

Президент России Владимир Путин во время телеобращения о пенсионной реформе назвал неправильным повышение возраста выхода на пенсию женщинам больше, чем мужчинам.

Набиуллина пропала. Россияне в панике

Российские пользователи социальных сетей вслед за премьер-министром Дмитрием Медведевым «потеряли» и главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину.

В Киеве представили план защиты от России

Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в своем блоге на портале «Обозреватель» опубликовал план «противостояния возможной агрессии с моря».

«С такими бедрами она нам не нужна»

Александр Тихонов не смог больше молчать о том, как страна лишилась одной из главных биатлонных звёзд в 21 веке.

Гроб Маккейна понесет россиянин

Американский сенатор Джон Маккейн еще при жизни спланировал свои похороны, в том числе выбрал тех, кто понесет его гроб на церемонии прощания.

Автобус с россиянами не доехал до аэропорта

В турецкой Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП. По данным Milliyet, в результате аварии пострадали 11 граждан РФ.

Олимпийский чемпион отказался жить в России

Советский биатлонист и четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов заявил, что не собирается жить в России. Слова ветерана передает Sport24.

НАТО оценила российскую эскадру у берегов Сирии

В НАТО констатируют увеличение числа российских боевых кораблей у берегов Сирии. Россия "направила значительные морские силы в Средиземное море, включая несколько кораблей, оснащенных новыми крылатыми ракетами".
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