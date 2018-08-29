Исчезновение Набиуллиной и другие события дня

Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Минфин поддержал предложение Минэкономразвития о повышении тарифов на услуги ЖКХ в 2019 г. в два этапа — на 1,7% с 1 января и 2,4% с 1 июля.
Путин смягчил пенсионную реформу
Президент России Владимир Путин во время телеобращения о пенсионной реформе назвал неправильным повышение возраста выхода на пенсию женщинам больше, чем мужчинам.
Набиуллина пропала. Россияне в панике
Российские пользователи социальных сетей вслед за премьер-министром Дмитрием Медведевым «потеряли» и главу Центрального банка Эльвиру Набиуллину.
В Киеве представили план защиты от России
Бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук в своем блоге на портале «Обозреватель» опубликовал план «противостояния возможной агрессии с моря».
«С такими бедрами она нам не нужна»
Александр Тихонов не смог больше молчать о том, как страна лишилась одной из главных биатлонных звёзд в 21 веке.
Гроб Маккейна понесет россиянин
Американский сенатор Джон Маккейн еще при жизни спланировал свои похороны, в том числе выбрал тех, кто понесет его гроб на церемонии прощания.
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
В турецкой Анталье микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП. По данным Milliyet, в результате аварии пострадали 11 граждан РФ.
Олимпийский чемпион отказался жить в России
Советский биатлонист и четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов заявил, что не собирается жить в России. Слова ветерана передает Sport24.
НАТО оценила российскую эскадру у берегов Сирии
В НАТО констатируют увеличение числа российских боевых кораблей у берегов Сирии. Россия "направила значительные морские силы в Средиземное море, включая несколько кораблей, оснащенных новыми крылатыми ракетами".