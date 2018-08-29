Помпео по указу Трампа попросил Лаврова о встрече

В телефонном звонке, который состоялся 10 августа, Помпео попросил Лаврова о встрече. Госсекретарь подчеркнул в ходе разговора, что он просит провести встречу по указанию Трампа, сообщает Washington Post

Лавров согласился встретиться с Помпео. Российский министр отметил, что сторонам необходимо в ходе встречи обсудить контроль над вооружениями, создание делового совета для содействия торговле и обмен российскими и американскими учеными.

Источник сообщил, что встреча Помпео и Лаврова может пройти в Вашингтоне или в Нью-Йорке, в кулуарах Генеральной ассамблеи США в конце сентября.

Пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Помпео «предложил провести совещание для решения вопросов, имеющих важное значение для наших двусторонних отношений».

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил во вторник, что Лавров и Помпео могут встретиться в сентябре в США.

10 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразил свое отношение к новым антироссийским санкциям.