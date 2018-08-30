Антироссийские санкции ведут к обоюдному проигрышу — президент Чехии

Нет никакого смысла продолжать антироссийские санкции, поскольку это приведет к обоюдному проигрышу. Такое мнение высказал президент Чехии Милош Земан.

«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — сказал глава государства на встрече с послами республики.

Чешский лидер подчеркнул, что ЕС и Россия многое теряют из-за ограничительных мер.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе отказались поддержать ужесточение санкций против РФ по призыву Лондона.