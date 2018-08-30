Ещё
«Антироссийские санкции ведут к обоюдному проигрышу»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антироссийские санкции ведут к обоюдному проигрышу — президент Чехии 

ТК «Звезда» + ещё 12 2 часа назад
Фото: Vit Simanek/CTK/Globallookpress
Милош Земан уверен, что смысла в продолжении ограничений в отношении РФ нет.
Нет никакого смысла продолжать антироссийские санкции, поскольку это приведет к обоюдному проигрышу. Такое мнение высказал президент Чехии Милош Земан.
«Антироссийские санкции, как и любые санкции, являются lose-lose стратегией, при которой проигрывают обе стороны», — сказал глава государства на встрече с послами республики.
Чешский лидер подчеркнул, что ЕС и Россия многое теряют из-за ограничительных мер.
Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе отказались поддержать ужесточение санкций против РФ по призыву Лондона.
ТК «Звезда»: последние новости
На Бутину продолжают оказывать давление - посольство РФ В Сети набирает популярность «полицейский кролик» из Британии Индия может попасть под санкции США за покупку российских С-400
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву «опозорили» на весь мир394
Россия предостерегла США40
Набиуллина пропала. Россияне в панике306
США взяли Крымский мост на прицел193
На Первом канале разгорелся скандал с дочерью Мишулина122
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение