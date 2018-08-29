В Германии избавились от золотого Эрдогана

Власти германского Висбадена (федеральная земля Гессен) распорядились демонтировать 4-метровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была установлена в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale. Об этом администрация города сообщила в Twitter.
OB Sven #Gerich und Bürgermeister Oliver Franz äußern sich zum Abbau der Erdogan-Statue am gestrigen Abend. #Biennale
Hier die Pressemitteilung:https://t.co/EBYbWdNKWl— Stadt Wiesbaden (@Stadt_Wiesbaden) 29 августа 2018 г.
В заявлении эта мера объясняется неспособностью "обеспечить безопасность" статуи.
Dün akşam, Almanyanın Wiesbaden bölgesinde Erdoğanın heykeli "Kötü Haber" konulu bir sanat etkinliği için meydana dikildi! "Wiesbaden Biennale" neden böyle birşey yaptıklarını henüz açıklamamış! Halkın "Diktatör" tepkisi üzerine heykel kaldırıldı! Polisler bile şaşkın! #salı pic.twitter.com/RPwZo3ybRt— Deniz (@DenizKiiiizi) 28 августа 2018 г.
Минувшей ночью пожарная служба убрала фигуру с Площади германского единства в центре города, для этого пришлось задействовать кран. По данным полиции, никаких инцидентов во время демонтажа зафиксировано не было.
Статуя, установленная в понедельник вечером, стала причиной ожесточенных споров и дискуссий о границах свободного искусства. Ранее на ней появились надписи, в том числе оскорбительного характера. Тем не менее, многие сторонники Эрдогана охотно фотографировались на ее фоне, держа в руках турецкие флаги. Во вторник вечером дело дошло до словесных стычек и даже потасовок между сторонниками и противниками турецкого президента. В полиции сообщили о появлении "неких агрессивных настроений".
Фестиваль Wiesbaden Biennale известен своими провокационными объектами искусства. Как сообщили в администрации города, власти изначально "разрешили установку фигуры человека и одного контейнера", но якобы не знали, что речь идет о статуе Эрдогана. Турецкий лидер был изображен с поднятой правой рукой, указывающей куда-то вдаль.