В Германии избавились от золотого Эрдогана

В немецком Висбадене решили демонтировать 4-метровую статую турецкого лидера Эрдогана

Dün akşam, Almanyanın Wiesbaden bölgesinde Erdoğanın heykeli "Kötü Haber" konulu bir sanat etkinliği için meydana dikildi! "Wiesbaden Biennale" neden böyle birşey yaptıklarını henüz açıklamamış! Halkın "Diktatör" tepkisi üzerine heykel kaldırıldı! Polisler bile şaşkın! #salı pic.twitter.com/RPwZo3ybRt— Deniz (@DenizKiiiizi) 28 августа 2018 г. В заявлении эта мера объясняется неспособностью "обеспечить безопасность" статуи.

Минувшей ночью пожарная служба убрала фигуру с Площади германского единства в центре города, для этого пришлось задействовать кран. По данным полиции, никаких инцидентов во время демонтажа зафиксировано не было.

Статуя, установленная в понедельник вечером, стала причиной ожесточенных споров и дискуссий о границах свободного искусства. Ранее на ней появились надписи, в том числе оскорбительного характера. Тем не менее, многие сторонники Эрдогана охотно фотографировались на ее фоне, держа в руках турецкие флаги. Во вторник вечером дело дошло до словесных стычек и даже потасовок между сторонниками и противниками турецкого президента. В полиции сообщили о появлении "неких агрессивных настроений".

Фестиваль Wiesbaden Biennale известен своими провокационными объектами искусства. Как сообщили в администрации города, власти изначально "разрешили установку фигуры человека и одного контейнера", но якобы не знали, что речь идет о статуе Эрдогана. Турецкий лидер был изображен с поднятой правой рукой, указывающей куда-то вдаль.