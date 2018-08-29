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В Германии избавились от золотого Эрдогана
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В немецком Висбадене решили демонтировать 4-метровую статую турецкого лидера Эрдогана 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Власти германского Висбадена (федеральная земля Гессен) распорядились демонтировать 4-метровую позолоченную статую президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая была установлена в рамках фестиваля современного искусства Wiesbaden Biennale. Об этом администрация города сообщила в Twitter.
В заявлении эта мера объясняется неспособностью "обеспечить безопасность" статуи.
Минувшей ночью пожарная служба убрала фигуру с Площади германского единства в центре города, для этого пришлось задействовать кран. По данным полиции, никаких инцидентов во время демонтажа зафиксировано не было.
Статуя, установленная в понедельник вечером, стала причиной ожесточенных споров и дискуссий о границах свободного искусства. Ранее на ней появились надписи, в том числе оскорбительного характера. Тем не менее, многие сторонники Эрдогана охотно фотографировались на ее фоне, держа в руках турецкие флаги. Во вторник вечером дело дошло до словесных стычек и даже потасовок между сторонниками и противниками турецкого президента. В полиции сообщили о появлении "неких агрессивных настроений".
Фестиваль Wiesbaden Biennale известен своими провокационными объектами искусства. Как сообщили в администрации города, власти изначально "разрешили установку фигуры человека и одного контейнера", но якобы не знали, что речь идет о статуе Эрдогана. Турецкий лидер был изображен с поднятой правой рукой, указывающей куда-то вдаль.
ТАСС: последние новости
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