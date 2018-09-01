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В Грузии стартовали очередные учения НАТО
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В Грузии стартовали очередные учения НАТО 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 32 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Представители 10 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса в субботу приступили в Грузии к десятидневным командно-штабным учениям «Проворный дух» (Agile Spirit-2018) в Сенаки в западной Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Подобные учения проводятся с 2011 года, численность их участников все время растет. В прошлом году в них участвовали военные семи стран.
Ныне, кроме Грузии, в учения включены США, Болгария, Румыния, Латвия, Греция, Украина, Турция, Чехия и Эстония.
На учениях будут отрабатывать готовность бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Все это — в реальном времени и на уровне многонациональных соединений. Будут использовать компьютерные симуляторы без привлечения личного состава.
Примечательно, что база Минобороны Грузии в Сенаки расположена ближе остальных грузинских по направлению Абхазии.
Координируют проведение таких учений США. Поддержку оказывают Учебный центр НАТО в Грузии, а также местное командование ССО, авиации, ПВО и Сил береговой охраны МВД.
В августе в Грузии состоялись многонациональные учения НАТО с участием 3 тыс. военных, они прошли близ Тбилиси на базе в Вазиани.
Грузии с 2008 года обещано членство в НАТО, но без конкретных сроков.
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