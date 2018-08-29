Западные СМИ сообщили о «подготовке» Британии к войне с Россией

Правительству Туманного Альбиона необходимо сосредоточиться на решении социальных проблем, а не увеличивать военные расходы.

Великобритании стоит пересмотреть приоритетные статьи своего бюджета ради собственных граждан и их комфортной жизни. Военные расходы страны превышают 24 миллиарда долларов в год и продолжают расти, в то время как за чертой бедности живет каждый пятый житель страны. И прикрываясь мнимой «российской угрозой», правительство Британии фактически обворовывает собственных граждан. Именно так оценивает внутреннюю политику Туманного Альбиона автор статьи в журнале Strategic culture foundation.

«Британия действительно сейчас переживает кризис. Но происходит это не из-за внешней военной угрозы, а из-за социальной ситуации», — отмечает журналист.

Оказалось, что, по мнению большинства британских изданий, главная опасность для страны — это эфемерная «российская угроза». Обычный проход наших кораблей по Северному морю был воспринят властями Великобритании, как акт агрессии. Почему-то расценить это как обычный маршрут политики оказались не в состоянии.

Однако, в стране сейчас каждый пятый гражданин живет в условиях бедности. По мнению автора статьи, такая ситуация — результат референдума по выходу из ЕС . Никто не объяснил жителям последствия такого решения, и теперь вся страна пожинает плоды пока еще только подготовки к Brexit.

По информации издания, за последние восемь лет значительно сократилось количество предоставляемых населению льгот, а арендная плата выросла настолько, что количество бездомных увеличилось почти вдвое. Больше двух миллионов безработных и пожилых живут без социального обеспечения.

При этом, как отмечает автор, нынешний министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что ежегодные военные расходы должны быть увеличены с 20 миллиардов фунтов до 25. Помимо этого, Великобритания предпочитает потратить четыре миллиарда фунтов на закупку новейших истребителей, а не решать накопившиеся социальные проблемы.

В заключении автор статьи отмечает, что колоссальные военные расходы в такой связи просто неоправданны и недостойны страны, которая пытается вернуть себе лидирующие позиции в мире, в то время как каждый пятый ее гражданин живет за чертой бедности.