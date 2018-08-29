Трампа сравнили с Аль Капоне

Daily Beast: Трампа начали сравнивать с главой мафии Аль Капоне

"Cамое большое преступление, которое вы можете совершить в Америке сегодня, это быть связанным с Дональдом Трампом", — cказал он.

По словам Дершовица, обычно так делают с мафией.

"Это подход Аль Капоне. Если мы не сможем получить его на том основании, что мы хотим поймать именно его, то пойдем за ним по налогам, пойдем за ним по его делам", — сказал в эфире защитник Трампа.

На прошлой неделе бывший личный адвокат президента США Майкл Коэн признал себя виновным в уголовном преступлении, включая нарушения финансирования кампании и другие преступления, которые, по его словам, были совершены по указанию Дональда Трампа. В это же время бывший глава предвыборного штаба президента США Пол Манафорт был осужден по восьми пунктам обвинения из восемнадцати, в частности, в сфере налогового мошенничества.

Как отмечает издание, это уже не первый раз, когда Трампа сравнивают с Аль Капоне. Неделю назад представитель Национальной стрелковой организации (NRA) использовал имя "Аль Капоне" в качестве глагола, чтобы сказать о том, что Трамп является жертвой несправедливого судебного преследования. Тогда представитель NRA напомнил, что Капоне обвинялся в налоговом мошенничестве.

The Daily Beast пишет, что логика консерваторов ясна. Она заключается в том, чтобы говорить о том, как Трамп постепенно подвергается расследованиям, как и Аль Капоне в свое время. Тем не менее, защитники американского президента, похоже, забывают, что Аль Капоне был в конечном итоге осужден за налоговое мошенничество, однако он был знаменитым гангстером и предполагаемым убийцей. Следователи так никогда и не смогли осудить Капоне за насильственные преступления, в конечном итоге, представив обвинения лишь в налоговом мошенничестве, говорится в материале.

Именно поэтому, данное сравнение опасно, заключает Daily Beast. Оно предполагает, что Трамп виновен в гораздо больших преступлениях.