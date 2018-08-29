Минобороны подсчитало число сирийских беженцев

По обобщенным данным, за пределами Сирийской арабской республики вынужденно находятся почти семь миллионов ее граждан.
Около семи миллионов сирийских беженцев сейчас находятся на территории 45 государств. Информация об этом опубликована в очередном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.
«По обобщенным данным, на территориях 45 государств находятся 6 985 282 зарегистрированных сирийских беженца, из них 2 095 585 женщин и 3 562 494 ребенка», — говорится в бюллетене.
В Минобороны России уточнили, что из 45 посольств Российской Федерации в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, двадцать девять стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Египет, Ирак, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.
Так на территории данных стран находятся 6651845 человек (Турция — 3548273, Ливан — 976002, Иордания — 668123, Германия — 534011, Египет — 498986, Ирак — 249123, Нидерланды — 74998, Австрия — 42505, Дания — 17995, Греция — 13139, Швейцария — 6702, Бельгия — 3982, Италия — 3836, Румыния — 3101, Испания — 2352, Ирландия — 1729, Мальта — 1289, Босния и Герцеговина — 1630, Польша — 1069, Аргентина — 818, Люксембург — 663, Хорватия — 530, Словения — 460, Болгария — 180, Венгрия — 51, Исландия — 197, Словакия — 43, Чехия — 39, Латвия — 19).
Оценочно, изъявили желание вернуться на родину 1712234 сирийца из девяти стран мира (Ливан — 889031, Турция — 297342, Германия — 174897, Иордания — 149268, Ирак — 101233, Египет — 99834, Дания — 412, Бразилия — 149, Австрия — 68).
Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 238639 беженцев, из них женщин — 71575 и детей — 121714.