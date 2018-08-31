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ЕС откажется от перехода на зимнее время
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ЕС откажется от перехода на зимнее время 

Российская Газета + ещё 10 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Страны Евросоюза намерены отказаться от практики перехода на зимнее время.
"Мы провели исследование среди миллионов граждан, которые надеются, что в будущем летнее время должно быть круглый год…, — приводит Deutsche Welle заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. — Люди хотят этого, мы обеспечим это".
В опросе, упомянутом главой Еврокомиссии, приняли участие 4,6 миллиона человек, и 80% из них проголосовали за отмену устоявшейся практики.
По словам Юнкера, решение по данному вопросу будет принято сегодня.
Напомним, что в России постоянное зимнее время действует c 2014 году, когда оно пришло на смену установленному в 2011 году постоянному летнему времени.
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