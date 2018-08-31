ЕС откажется от перехода на зимнее время

Страны Евросоюза намерены отказаться от практики перехода на зимнее время.

"Мы провели исследование среди миллионов граждан, которые надеются, что в будущем летнее время должно быть круглый год…, — приводит Deutsche Welle заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. — Люди хотят этого, мы обеспечим это".

В опросе, упомянутом главой Еврокомиссии, приняли участие 4,6 миллиона человек, и 80% из них проголосовали за отмену устоявшейся практики.

По словам Юнкера, решение по данному вопросу будет принято сегодня.

Напомним, что в России постоянное зимнее время действует c 2014 году, когда оно пришло на смену установленному в 2011 году постоянному летнему времени.