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Грузия и Украина отменили друг другу загранпаспорта
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Грузия и Украина отменили друг другу загранпаспорта 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в среду заявил, что граждане его страны и Украины смогут ездить друг к другу без международных паспортов, только по ID, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он не исключил, что аналогичные правила будут установлены и с другими странами, но пока не уточнил, с какими именно.
«Для нас важно найти новый потенциал для туризма, полностью реализовать географические преимущества Грузии. Мы приняли решение на основании двусторонних соглашений с Украиной, чтобы граждане двух стран имели право посещать обе страны с электронным удостоверением личности», — заявил глава кабмина.
Мамука Бахтадзе назвал это решение «очень важным шагом для усиления двусторонних отношений».
Он считает, что оно поможет туризму, экономическому сотрудничеству.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, находившийся в Тбилиси в ноябре прошлого года, заявлял о «желании начать диалог» о признании правительствами двух стран ID, чтобы облегчить гражданам посещения этих государств.
«Граждане Украины и Грузии заинтересованы в посещении наших стран, поэтому нужно сделать это передвижение более удобным», — говорил он тогда.
За семь месяцев этого года Грузию посетило 94 тыс. украинцев, в прошлом году — 170 тысяч.
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