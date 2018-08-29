Грузия и Украина отменили друг другу загранпаспорта

Он не исключил, что аналогичные правила будут установлены и с другими странами, но пока не уточнил, с какими именно.

«Для нас важно найти новый потенциал для туризма, полностью реализовать географические преимущества Грузии. Мы приняли решение на основании двусторонних соглашений с Украиной, чтобы граждане двух стран имели право посещать обе страны с электронным удостоверением личности», — заявил глава кабмина.

Мамука Бахтадзе назвал это решение «очень важным шагом для усиления двусторонних отношений».

Он считает, что оно поможет туризму, экономическому сотрудничеству.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман , находившийся в Тбилиси в ноябре прошлого года, заявлял о «желании начать диалог» о признании правительствами двух стран ID, чтобы облегчить гражданам посещения этих государств.

«Граждане Украины и Грузии заинтересованы в посещении наших стран, поэтому нужно сделать это передвижение более удобным», — говорил он тогда.

За семь месяцев этого года Грузию посетило 94 тыс. украинцев, в прошлом году — 170 тысяч.