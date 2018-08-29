В Пекине прокомментировали новые санкции против России

В Пекине прокомментировали новые санкции США против России

Китай выступает против применения односторонних санкций в международных отношениях и надеется, что Москва и Вашингтон смогут надлежащим образом урегулировать имеющиеся между ними разногласия, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин , комментируя новый пакет санкций США против РФ

"Китай всегда выступает против применения односторонних санкций и угроз введения односторонних санкций в международных отношениях, мы считаем, что это не поможет в решении проблем", — заявила дипломат.

Она подчеркнула, что "и Россия, и США являются крупнейшими странами, постоянные члены СБ ООН , на них возложена важная ответственность по поддержанию глобального мира, стабильности и безопасности".

"Мы надеемся, что на основе равенства и взаимного уважения, стороны будут придерживаться норм международного права и смогут надлежащим образом решить своих разногласия путем диалога", — добавила Хуа Чуньин.

Объявленные ранее санкции США против России, причиной введения которых стали обвинения в применении химического оружия, вступили в силу в понедельник по вашингтонскому времени (7.00 мск).

Основанием для введения санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия эти обвинения отрицает и предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. А официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.