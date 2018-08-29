Гроб Маккейна понесет россиянин

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Гроб сенатора Маккейна понесет Кара-Мурза-младший 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: Leonidalekseev
Американский сенатор Джон Маккейн, который при жизни сам занимался планированием своих похорон, выбрал российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу-младшего, чтобы нести его гроб на церемонии прощания, которая состоится 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона, сообщает издание Politico.
Маккейн скончался в минувшую субботу от рака мозга.
Как пишет издание, для участия в похоронной процессии сенатор также выбрал бывшего вице-президента США Джо Байдена, бывшего сенатора Расса Файнголда, экс-министра обороны США Уильяма Коэна, а также нескольких друзей, включая актера Уоррена Битти.
По данным Politico, в апреле общий друг передал Кара-Мурзе-младшему личное сообщение от Маккейна с соответствующим предложением.
"В тот момент у меня не было слов, я был убит горем, был готов расплакаться", — заявил Кара-Мурза изданию. "Я согласился, конечно, и это будет честь, вызывающая самую глубокую печаль, которую кто-то только мог себе представить", — добавил он.
Кара-Мурза отметил, что в том момент Маккейн не верил, что его смерть окажется неизбежной. "Но он знал, как все должно закончиться, и он все планировал", — добавил он.
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