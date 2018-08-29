Савченко не захотели выпускать

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Суд в Киеве оставил Надежду Савченко под арестом 

РИА Новости + ещё 8 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Шевченковский районный суд Киева в среду отказался изменить депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко меру пресечения с ареста на домашний арест.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева в четверг оставил под арестом Савченко до 7 сентября. Защита депутата обратилась в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения.
"В удовлетворении ходатайства защитника… об изменении меры пресечения Савченко с содержания под стражей на домашний арест или применение личного поручительства отказать", — объявил решение судья на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.
После объявления решения, присутствовавшие в зале сторонники депутата начали кричать "Позор!".
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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