Савченко не захотели выпускать

Суд в Киеве оставил Надежду Савченко под арестом

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева в четверг оставил под арестом Савченко до 7 сентября. Защита депутата обратилась в суд с ходатайством об изменении ей меры пресечения.

"В удовлетворении ходатайства защитника… об изменении меры пресечения Савченко с содержания под стражей на домашний арест или применение личного поручительства отказать", — объявил решение судья на заседании, которое транслировали украинские телеканалы.

После объявления решения, присутствовавшие в зале сторонники депутата начали кричать "Позор!".