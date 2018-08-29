Ещё
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
LIVE: Обращение Путина к россиянам
LIVE: Обращение Путина к россиянам

Украинские депутаты устроили рукопашную в прямом эфире 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Одна из оппонентов не сумела найти нужный ответ на высказывание противника, в результате чего просто накинулась на своего соперника.
Прямой эфир украинского телеканала «112» вновь переполнился эмоциями. На этот раз Инна Богословская, бывшая соратница экс-президента Украины Виктора Януковича, не сумела найти слов для ответа своему оппоненту, поэтому решила наброситься на него с кулаками.
>> Массовая драка депутатов попала на видео
Словесная перепалка произошла между ней и бывшим депутатом Верховной Рады Евгением Червоненко. После того, как мужчина резко высказался о Богословской, обвинив ее во взяточничестве, та заявила, что «не разговаривает на базарном языке», а затем и вовсе кинулась в драку.
«Вcе ты разговариваешь, и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври», — заявил Червоненко.
Ведущим программы пришлось разнимать оппонентов. В результате обеим сторонам отключили микрофоны и развели агрессивных политиков.
ТК «Звезда»: последние новости
Украина заявила об усилении военной группировки в Азовском море Порошенко задумался о «щупальцах Москвы» в предстоящих выборах на Украине Трамп назвал «большой историей» взлом почтового сервера Клинтон
Комментарии18  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева94
Киев перебрасывает войска к границе с Россией281
Первые фото Медведева после исчезновения100
Верующие пригрозили Волочковой адом36
В Киеве представили план защиты от России71
Видео
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
03:49
В Польше восстановили памятник советским воинам
В мире Армия
02:12
Киев перебрасывает войска к границе с Россией
В мире Армия
01:14
Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире
В мире Украина
02:24
Москвичей попросили запастись водой
Новости Москвы Общество
01:22
В Канаде каякер преодолел 30-ти метровый водопад
Путешествия
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение