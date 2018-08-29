Украинские политики устроили мордобой в прямом эфире

Украинские депутаты устроили рукопашную в прямом эфире

Одна из оппонентов не сумела найти нужный ответ на высказывание противника, в результате чего просто накинулась на своего соперника.

Прямой эфир украинского телеканала «112» вновь переполнился эмоциями. На этот раз Инна Богословская , бывшая соратница экс-президента Украины Виктора Януковича , не сумела найти слов для ответа своему оппоненту, поэтому решила наброситься на него с кулаками.

Словесная перепалка произошла между ней и бывшим депутатом Верховной Рады Евгением Червоненко . После того, как мужчина резко высказался о Богословской, обвинив ее во взяточничестве, та заявила, что «не разговаривает на базарном языке», а затем и вовсе кинулась в драку.

«Вcе ты разговариваешь, и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври», — заявил Червоненко.

Ведущим программы пришлось разнимать оппонентов. В результате обеим сторонам отключили микрофоны и развели агрессивных политиков.