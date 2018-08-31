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На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы»
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На Украине раскрыли сеть по «вмешательству в выборы» 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Днепропетровской области сеть «агитаторов», якобы вмешивающихся в предвыборную кампанию на Украине по заказу российских спецслужб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии украинских силовиков, перед группой была поставлена задача «подготовить плацдарм для воздействия на ход президентских выборов путем манипуляции общественным мнением пользователей сети».
В качестве доказательства к новости прикреплен видеоролик, на котором трое мужчин с закрытыми лицами и измененными голосами «признаются» в работе на российские спецслужбы.
29 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что «щупальца Москвы» уже начали вмешиваться в выборы на Украине через социальные сети. По его словам, ведущие IT-компании зафиксировали создание десятков тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Цель Москвы, по мнению президента, заключается в том, чтобы посеять уныние и неуверенность в европейском выборе.
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