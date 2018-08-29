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«Россия уже начала вмешиваться в выборы на Украине»
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Порошенко заявил, что Россия уже начала «вмешиваться» в выборы на Украине 

РИА Новости 39 минут назад
Петр Порошенко в ходе совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины заявил, что Россия уже активно вмешивается в выборы через социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
По словам Порошенко, он не сомневается, что "Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы посеять уныние среди граждан в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора".
"Уже сейчас ведущие ИТ-компании фиксируют создание тысяч, десятки тысяч фейковых аккаунтов с русскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности", — заявил президент.
Он также подчеркнул, что Россия "уже хорошо набила себе руку", якобы вмешавшись в референдум по ратификации Соглашения об ассоциации в Нидерландах и референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.
Кроме того, Порошенко планирует привлечь специалистов из других стран к разработке механизма предотвращения вмешательства в избирательный процесс.
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