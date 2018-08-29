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Трамп пошутил про взлом Россией сервера Клинтон
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Трамп пошутил про взлом Россией сервера Хиллари Клинтон 

Ридус 40 минут назад
Президент США Дональд Трамп прокомментировал новость о том, частный почтовый сервер бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон был взломан компанией из Китая, в результате чего хакерам досталась часть государственных секретов.
«Только что сообщили: «Китай взломал частный сервер Хиллари Клинтон». Они уверены, что это была не Россия (просто шучу)? А ФБР и Минюст в курсе этой ситуации? На самом деле это очень важная история. Масса секретной информации!», — написал Трамп в своем Твиттере.
«Посадим жуликоватую Хиллари в тюрьму за измену!», — добавил президент.
Напомним, в США в 2015 году разразился политический скандал в связи с тем, что Хилари Клинтон, будучи госсекретарем США, в нарушение правил использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Расследованием этого дела занималось ФБР, однако юристы пришли к выводу об отсутствии в деятельности Клинтон признаков преступления. В результате эта история не помешала ее участию в выборах президента США, хотя и стала одной из «любимых» тем для ее критиков.
Впоследствии выяснилось, что почта Клинтон была взломана, поскольку в интернете появились сотни копий ее писем, что спровоцировало обсуждение необходимости расследовать все дело заново. Дональд Трамп регулярно обращается к этой теме, чтобы отвлечь внимание общественности о собственных проблем.
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