Трамп пошутил про взлом Россией сервера Клинтон

Трамп пошутил про взлом Россией сервера Хиллари Клинтон

«Только что сообщили: «Китай взломал частный сервер Хиллари Клинтон». Они уверены, что это была не Россия (просто шучу)? А ФБР и Минюст в курсе этой ситуации? На самом деле это очень важная история. Масса секретной информации!», — написал Трамп в своем Твиттере.

«Посадим жуликоватую Хиллари в тюрьму за измену!», — добавил президент. Report just out: «China hacked Hillary Clinton’s private Email Server.» Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

LOCK CROOKED HILLARY UP FOR TREASON!— The Trump Train 🚂🇺🇸 (@The_Trump_Train) 29 августа 2018 г.

Напомним, в США в 2015 году разразился политический скандал в связи с тем, что Хилари Клинтон, будучи госсекретарем США, в нарушение правил использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Расследованием этого дела занималось ФБР, однако юристы пришли к выводу об отсутствии в деятельности Клинтон признаков преступления. В результате эта история не помешала ее участию в выборах президента США, хотя и стала одной из «любимых» тем для ее критиков.

Впоследствии выяснилось, что почта Клинтон была взломана, поскольку в интернете появились сотни копий ее писем, что спровоцировало обсуждение необходимости расследовать все дело заново. Дональд Трамп регулярно обращается к этой теме, чтобы отвлечь внимание общественности о собственных проблем.