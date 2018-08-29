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Китай начал строить военную базу в Афганистане
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СМИ: Китай начал строить военно-тренировочную базу в Афганистане 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: Reuters
Китай приступил к строительству первой военно-тренировочной базы в Афганистане. Она будет расположена в Ваханском коридоре, который представляет собой узкую полосу в горах, граничащую с Таджикистаном, Пакистаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Отмечается, что Синьцзян — неспокойный регион, где в последние годы фиксировались вылазки исламских террористов.
Это будет первый случай военного присутствия КНР на территории соседнего Афганистана. Китайская сторона планирует перебросить туда, как минимум, один батальон с вооружением и оборудованием для учебной подготовки афганских коллег. Об этом пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники, сообщает ТАСС.
По мнению наблюдателей, военный лагерь в Афганистане создается, чтобы предотвратить проникновение на территорию КНР боевиков из числа экстремистов, прошедших подготовку в рядах ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Также Китай исходит из необходимости обеспечения безопасности вдоль трансграничных торгово-транспортных коридоров проекта "Один пояс, один путь".
Министерство обороны КНР пока официально не подтвердило планы создания базы в Афганистане.
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