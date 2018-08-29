WP: Трамп передумал увольнять генпрокурора США

По словам источников, помощники Трампа смогли убедить его отложить увольнение Сешнса, так как расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" все еще не закончено.

Издание также допускает, что Сешнс будет освобожден от занимаемой должности после промежуточных выборов в конгресс страны, которые состоятся в ноябре.