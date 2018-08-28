Украина нарастит военное присутствие в Азовском море 

Украина уже в ближайшее время увеличит группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении, сообщает во вторник пресс-центр командования ВМС ВСУ со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.
"Руководитель ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина опасается военно-экономической блокады азовского побережья, в связи с чем усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море.