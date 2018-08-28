Ещё
Украина нарастит военное присутствие в Азовском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина нарастит военное присутствие в Азовском море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Украина уже в ближайшее время увеличит группировку кораблей, численность морской пехоты и артиллерии на азовском направлении, сообщает во вторник пресс-центр командования ВМС ВСУ со ссылкой на заявление командующего ВМС Игоря Воронченко.
"Руководитель ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко отметил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на азовском направления для надежной защиты всех рубежей и мирной производственной деятельности в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина опасается военно-экономической блокады азовского побережья, в связи с чем усилит свое военно-морское присутствие в Азовском море.
Последние новости
"Ему все сходило с рук": кто атаковал воинский эшелон в Забайкалье Что сказал Маккейн перед смертью "Мама штаны на вырост купила": в Сети посмеялись над Климкиным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев вернулся413
АУЕ, братишка: подростки напали на людей в Петербурге254
Российский бизнесмен покончил с собой92
В Лондоне проходит массовая эвакуация84
В Кремле отреагировали на «американскую» куртку Путина114
Видео
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение