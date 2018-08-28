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Отдыхающий Путин разозлил украинцев
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Отдыхающий Путин разозлил украинцев 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Украинские СМИ и блогеры эмоционально отреагировали на новость о двухдневном отдыхе президента России Владимира Путина в Туве.
Издание «Обозреватель» озаглавил материал об отдыхе российского президента «Нюхал грибы и ел с земли: появилось видео с отпускником-Путиным». Автор публикации заметил, что Путин «нюхает собранные грибы и ест немытые сорванные ягоды».
Украинский блогер Алексей Голобуцкий написал:
«Шойгу на выходных вывозил Путина в тайгу, к родным грибниц. Все-таки как правы классики: тот же Путин действительно не человек, а гриб. (Я о Экзюпери, ну и немножко о Курехина с его «Ленин — гриб».
Президент России провел выходные в Туве. Он гулял по горам, занимался подводной охотой на щуку, рыбачил, сплавлялся по горным рекам, управлял катером и квадроциклом.
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