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В Турции отменили фильмы про ковбоев из-за США
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В Турции отменили фильмы про ковбоев из-за США 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Putasacada.com.br
Государственная телерадиокомпания Турции TRT прекратила показ фильмов про ковбоев, которые десятилетиями транслировались по воскресным утрам. Об этом пишет портал Mynet. Как отмечается, причиной такого решения стали ухудшившиеся отношения с США.
Американские картины телеканал показывал с 1980-х. Впервые вестерн не вышел в эфир в минувшее воскресенье, 26 августа. Теперь вместо приключений ковбоев зрители смогут увидеть турецкие ленты. Первой из них станет Ya Nasip Ya Kismet. Фильм покажут 2 сентября.
На TRT за подобное решение обрушился шквал критики. В то же время, один из выступивших в защиту решения телекомпании комментатор указал, что в американских лентах кобвои убивают людей и провозглашаются героями.
Ранее стало известно, что турецкие ретейлеры перестали закупать смартфоны iPhone после соответствующего призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Также сообщалось, что Анкара считает атаку на свою экономику нападением на флаг и веру.
Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом на отказ Турции освободить задержанного американского пастора Эндрю Брансона, которого подозревают в шпионаже и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в июле 2016 года.
Кроме того, 10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этого турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Через пять дней Анкара увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров.
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