Турция сравнила власти США с героями фильмов про ковбоев

Турция потребовала от США перестать вести себя «как в фильмах про ковбоев»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил властям США на призывы отказаться от закупки российских зенитных ракетных комплексов C-400, потребовав от американских политиков перестать вести себя «как в фильмах про ковбоев». «Мы обязаны защищать наше воздушное пространство. Это наш долг. И они должны это понимать. Если они говорят, что могут делать всё, что им заблагорассудится, как в фильмах про ковбоев, они получат ответ», — цитирует заявление Чавушоглу kp.ru со ссылкой на турецкую прессу. Также министр поинтересовался, готовы ли США вместо С-400 продавать его стране американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и упомянул об отказе Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35 Lightning II. Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов С-400 на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Эта новость вызвала переполох в Вашингтоне, в июне 2018 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов нанесет серьезный удар по отношениям двух стран, и пригрозил последствиями в виде санкций. Ранее «Ридус» рассказывал о том, что Конгресс США заблокировал поставку истребителей F-35 Lightning II Турции из-за намерения Анкары закупить C-400. Это произошло невзирая на то, что Турция вложила 175 миллионов в разработку F-35 и являлась одной из основных стран — партнеров программы.