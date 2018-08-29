В Германии на улицы вышли антифашисты

В Германии вслед за ультраправыми на улицы вышли антифашисты

Сразу в нескольких германских городах прошли массовые демонстрации антифашистов. Митингующие осудили организованные ультраправыми беспорядки в Хемнице. В Кельне , Гамбурге и Дрездене люди скандировали лозунги и призывали местные власти обеспечить безопасность проживающим в стране мигрантам.

В ночь на воскресенье в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, преступление совершили два мигранта из Сирии и Ирака. Их впоследствии удалось арестовать. На следующий день в городе начались нападения неонацистов на прохожих неевропейской внешности. В результате уличных драк и столкновений с полицией пострадали 20 человек, сообщает телеканал "Россия 24".