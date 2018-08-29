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В Германии на улицы вышли антифашисты
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В Германии вслед за ультраправыми на улицы вышли антифашисты 

Вести.Ru 32 минуты назад
Сразу в нескольких германских городах прошли массовые демонстрации антифашистов. Митингующие осудили организованные ультраправыми беспорядки в Хемнице. В Кельне, Гамбурге и Дрездене люди скандировали лозунги и призывали местные власти обеспечить безопасность проживающим в стране мигрантам.
В ночь на воскресенье в Хемнице от ножевых ранений скончался 35-летний местный житель. По данным следствия, преступление совершили два мигранта из Сирии и Ирака. Их впоследствии удалось арестовать. На следующий день в городе начались нападения неонацистов на прохожих неевропейской внешности. В результате уличных драк и столкновений с полицией пострадали 20 человек, сообщает телеканал "Россия 24".
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