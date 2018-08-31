Протесты против мигрантов охватили всю Германию

Акции протеста против мигрантов охватили всю Германию

Более 900 человек вышли на акцию протеста против мигрантов в городе Хемниц на востоке Германии . Об этом сообщают немецкие СМИ. Участников оказалось в два раза больше, чем заявляли организаторы. Протестующие призвали полицию обеспечить безопасность жителей и ужесточить миграционное законодательство.

В Берлине на демонстрацию также вышли сотни жителей. К ним присоединился премьер-министр федеральной земли Саксония, где мигранты убили этнического немца. Участники устроили минуту молчания в память о погибшем и потребовали от властей тщательного расследования убийства. Ранее подобные акции прошли в Келье, Дрездене и Гамбурге.