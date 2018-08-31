Ещё
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Акции протеста против мигрантов охватили всю Германию 

Вести.Ru + ещё 45 2 часа назад
Более 900 человек вышли на акцию протеста против мигрантов в городе Хемниц на востоке Германии. Об этом сообщают немецкие СМИ. Участников оказалось в два раза больше, чем заявляли организаторы. Протестующие призвали полицию обеспечить безопасность жителей и ужесточить миграционное законодательство.
В Берлине на демонстрацию также вышли сотни жителей. К ним присоединился премьер-министр федеральной земли Саксония, где мигранты убили этнического немца. Участники устроили минуту молчания в память о погибшем и потребовали от властей тщательного расследования убийства. Ранее подобные акции прошли в Келье, Дрездене и Гамбурге.
Вести.Ru: последние новости
Норвежский министр пожертвовал своей карьерой ради карьеры жены Сенатор Рэнд Пол: расследование "российского дела" в США носит политический характер Россия призвала США не защищать украинских пиратов
Комментарии23
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»617
Водолазы приступили к разбору Крымского моста27
Подсчитано наследство Кобзона355
Британка сравнила секс с прочисткой дымохода29
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка45
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение