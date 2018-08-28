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Украинскую певицу обвинили в «российскозависимости»
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Украинскую певицу раскритиковали за поздравление на русском языке 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский продюсер Александр Ягольник в своем блоге на сайте издания "Обозреватель" обвинил певицу Ирину Билык в "российскозависимости".
Причиной подобного вывода продюсера стало поздравление Билык с Днем независимости Украины на русском языке.
По словам Ягольника, он с самого начала карьеры следил за певицей и даже способствовал ее развитию. Он также называет певицу ярким доказательством того, что украинский шоу-бизнес может быть успешным, "и Москва для этого не нужна".
"Именно поэтому очень обидным стало поздравление моей любимой Ирины Билык с Днем независимости на русском языке — и это сейчас, когда мы воюем за возрождение украинской идентичности, когда вопрос языка крайне важен не только для радикалов и патриотов, но и для любого нормального человека", — написал Ягольник.
По мнению продюсера, это наглядно продемонстрировало ее "российскозависимость". Он также задался вопросом: неужели певица решила, что украинцы забыли ее русскоязычное творчество?
"Для ее фанатов со времен 90-х — это было словно ножом по стеклу. Бесконечный позор", — резюмировал продюсер.
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