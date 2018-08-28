Позор Порошенко и другие события дня

Главные новости вторника

Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе

По словам главы государства, в ближайшее время, возможно, уже завтра, он «детально сформулирует» свое отношение к росту возраста выхода на пенсию и выступит с соответствующим заявлением.

Порошенко опозорился перед народом

Украинский журналист Иван Казора опубликовал в Сети видео, на котором ему хамит президент Петр Порошенко. Корреспондент рассказал, что таким образом лидер Незалежной отреагировал на его вопрос о предвыборном обещании, передает Пятый канал.

Две недели без премьера: увидятся ли Путин и Медведев

Во вторник, 28 августа, во второй половине дня в Омской области президент Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства. О том, примет ли в нем участие глава кабинета министров, не сообщается.

России готовят неприятный сюрприз

Ефимова разругала Россию

Юлия Ефимова раскритиковала систему подготовки спортсменов в России, заявив, что «у нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо», а в США люди идут заниматься сами, а не «пинками под зад».

Telegram пошел на уступки спецслужбам

Руководство Telegram согласилось передавать властям информацию о своих пользователях. Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте мессенджера.

Откуда деньги: Володин рассказал о квартире матери

Вячеслав Володин рассказал «Газете.Ru» , откуда у его матери Лидии Барабановой появились средства на покупку квартиры в элитном жилом комплексе площадью 400 квадратных метров.

Появился новый способ избежать службы в армии

У всех российских студентов появится возможность получить воинское звание без срочной службы в армии. Молодые люди, которые учатся в институтах без военных кафедр, смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах.

Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал , что намеченные на сентябрь маневры «Восток-2018» станут крупнейшими российскими учениями со времен «Запада-81». Об этом сообщает РИА Новости.

Ракета летела в Россию случайно

7 августа 2018 года, около четырех часов дня по местному времени истребитель ВВС Испании «Тайфун», принимающий участие в учениях НАТО , в небе над юго-восточной частью Эстонии по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» на расстоянии всего 100 километров от государственной границы России.

Райдер Грудинина попал в Сеть