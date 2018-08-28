Позор Порошенко и другие события дня

Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе
По словам главы государства, в ближайшее время, возможно, уже завтра, он «детально сформулирует» свое отношение к росту возраста выхода на пенсию и выступит с соответствующим заявлением.
Порошенко опозорился перед народом
Украинский журналист Иван Казора опубликовал в Сети видео, на котором ему хамит президент Петр Порошенко. Корреспондент рассказал, что таким образом лидер Незалежной отреагировал на его вопрос о предвыборном обещании, передает Пятый канал.
Две недели без премьера: увидятся ли Путин и Медведев
Во вторник, 28 августа, во второй половине дня в Омской области президент Владимир Путин проведёт совещание по социально-экономическим вопросам с участием членов правительства. О том, примет ли в нем участие глава кабинета министров, не сообщается.
России готовят неприятный сюрприз
Украинская делегация на сентябрьском заседании Генеральной ассамблеи ООН представит ряд антироссийских инициатив, заявил постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко.
Ефимова разругала Россию
Юлия Ефимова раскритиковала систему подготовки спортсменов в России, заявив, что «у нас все грустные, приходят в бассейн, где все серое, все плохо», а в США люди идут заниматься сами, а не «пинками под зад».
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Руководство Telegram согласилось передавать властям информацию о своих пользователях. Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте мессенджера.
Откуда деньги: Володин рассказал о квартире матери
Вячеслав Володин рассказал «Газете.Ru», откуда у его матери Лидии Барабановой появились средства на покупку квартиры в элитном жилом комплексе площадью 400 квадратных метров.
Появился новый способ избежать службы в армии
У всех российских студентов появится возможность получить воинское звание без срочной службы в армии. Молодые люди, которые учатся в институтах без военных кафедр, смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других вузах.
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что намеченные на сентябрь маневры «Восток-2018» станут крупнейшими российскими учениями со времен «Запада-81». Об этом сообщает РИА Новости.
Ракета летела в Россию случайно
7 августа 2018 года, около четырех часов дня по местному времени истребитель ВВС Испании «Тайфун», принимающий участие в учениях НАТО, в небе над юго-восточной частью Эстонии по ошибке выпустил боевую ракету класса «воздух-воздух» на расстоянии всего 100 километров от государственной границы России.
Райдер Грудинина попал в Сеть
Утром 28 августа экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин прибыл с рабочим визитом в Якутию. Как сообщает Telegram-канал Life Shot, в Сети появился документ с условиями «комфортного пребывания» Грудинина в регионе.