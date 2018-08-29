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В Польше восстановили памятник советским воинам
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В Польше восстановили памятник советским воинам 

Вести.Ru 46 минут назад
Польские активисты совместно с российскими общественниками восстановили памятник советским воинам в Зомбковице-Слёнске. Монумент после реставрации открыли сегодня при участии российских дипломатов и местных властей.
Михаил Огнев показывает награды, хранившиеся в семье 70 лет, — это Грюнвальдский крест и крест за заслуги перед Польской республикой, которыми его деда, красноармейца Николая Огнева, в 1945 году наградили поляки.
"Воевал как раз в этом регионе Польши в те страшные годы. И получил награды за вклад в великую Победу", — рассказывает Михаил Огнев, руководитель воронежского патриотического клуба "Сила в единстве".
Зимой 1945 года 1-й Украинский фронт под командованием маршала Конева атаковал Силезию. Это невероятно важный для немцев район, где была сосредоточена четверть всей военной промышленности рейха. Большая часть бойцов, лежащих на кладбище, известна поименно. Но на большинстве могил уже нет надгробных плит, а на сохранившихся выросла плесень.
— За кладбищами должно ухаживать воеводство, — говорит Ярослав Тшещняк, руководитель отдела по развитию инфраструктуры города Зомбковице-Слёнске. — Его обязанность давать деньги на их восстановление. Но пока денег не хватает.
— Как вы пытаетесь добиться того, чтобы эти деньги вам выделили?
— Каждый год мэр просит воеводу дать деньги на текущий ремонт.
По словам местных чиновников, каждый год Варшава выделяет городу пять-шесть тысяч злотых (около 100 тысяч рублей) на содержание мемориального кладбища. Денег якобы хватает только на то, чтобы несколько раз в год провести уборку. Но чтобы восстановить эти расколотые могилы, денег нужно больше. Впрочем, и убираются, судя по всему, не очень тщательно.
Обновлённый и отреставрированный обелиск теперь контрастирует с общей атмосферой запустения на этом воинском кладбище.
"Следующий этап — это приведение в порядок индивидуальных могил. Всего здесь похоронен 91 советский солдат. Они погибли 8-9 мая 1945 года, в последний день войны, так и не узнав радость от великой Победы", — говорит генеральный консул РФ в Познани Иван Косоногов.
Руководитель сообщества Курск Ежи Тыц объехал сотни кладбищ по всей стране. Он увидел ужасные картины заброшенных воинских захоронений.
Мы видим захоронение в городе Ясель на границе со Словакией; в Ольштыне, где покоятся советские бойцы и польские антифашисты; в Кракове, на одном из участков которого лежат 160 солдат, погибших при освобождении города весной 1945 года.
До конца этого года польские власти планируют снести около 80 памятников советским солдатам. Но только не на кладбищах. О кладбищах они якобы заботятся.
"Я просто был в шоке! Как много забытых польскими властями советских кладбищ, — говорит Ежи Тыц. — В 1945 году ваши и наши солдаты добили Гитлера в Берлине. Об этом не надо забывать, но они забывают, как будто кто-то, не знаю кто, эти земли освободил. Но забывает только Варшава. Только политики. Чем дальше в Польшу, тем люди умнее".
Забывают в Польше и о тех, кто фактически подарил им эти земли. До 1945 года Силезия была немецкой, а городок Зомбковице-Слёнске, вдохновивший когда-то Мэри Шелли на ее знаменитый роман, именовался Франкенштайном. Вроцлав был немецким Бреслау, а Познань — Позеном. И вряд ли польские власти, отрицающие заслугу советских солдат в освобождении республики, готовы с тем же упорством отрицать и эти приобретённые территории.
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