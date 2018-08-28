Ещё
Силовики активизировали авиаразведку в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, не исключено увеличение числа обстрелов накануне вступления в силу "школьного" перемирия, заявил во вторник официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "школьное" перемирие, которое вступает в силу с 29 августа.
"Мы фиксируем усиление разведки, а также корректировки артиллерийского и минометного огня с использованием беспилотных летательных аппаратов", — сказал Безсонов журналистам.
По его словам, "особое внимание со стороны украинских беспилотников" направлено на учебные учреждения ДНР. В оперативном командовании считают, что активизация разведки на горловском направлении связана с попыткой украинских силовиков "выявить военные и гражданские объекты для их артиллерийского обстрела.., как они обычно это делают в ночь перед началом действия перемирия".
"Также мы не исключаем, что попытаются нанести максимальный ущерб учебной базе для срыва начала школьного процесса", — добавил Безсонов.
Последние новости
Что сказал Маккейн перед смертью Песков прокомментировал обсуждение в соцсетях бренда куртки Путина "Мама штаны на вырост купила": в Сети посмеялись над Климкиным
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве147
Москва в опасности: в столицу пришла жара226
Во Флориде произошла «массовая стрельба»199
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару68
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар
Видео
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире Африка
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение