Силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики активизировали авиаразведку в Донбассе, не исключено увеличение числа обстрелов накануне вступления в силу "школьного" перемирия, заявил во вторник официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов

Контактная группа по Донбассу ранее согласовала "школьное" перемирие, которое вступает в силу с 29 августа.

"Мы фиксируем усиление разведки, а также корректировки артиллерийского и минометного огня с использованием беспилотных летательных аппаратов", — сказал Безсонов журналистам.

По его словам, "особое внимание со стороны украинских беспилотников" направлено на учебные учреждения ДНР. В оперативном командовании считают, что активизация разведки на горловском направлении связана с попыткой украинских силовиков "выявить военные и гражданские объекты для их артиллерийского обстрела.., как они обычно это делают в ночь перед началом действия перемирия".