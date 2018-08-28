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Анкара ответила на обвинения Макрона
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Анкара сожалеет о словах Макрона о нецелесообразности членства Турции в ЕС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анкара выражает сожаление в связи с заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о нецелесообразности вступления Турции в ЕС, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой.
Выступая накануне в Париже перед французскими послами, Макрон заявил, что считает важным строить стратегическое партнерство Европы с Россией и Турцией. При этом он усомнился в целесообразности продолжения разговора о членстве Турции в Евросоюзе, когда "каждый день президент Турции подтверждает панисламистский план, который представляется как антиевропейский".
"Заявления Макрона о нашей стране еще раз показали, что, несмотря на то, что мы разъясняем свои действия на разных платформах, он далек от понимания происходящего в Турции. Не соответствует действительности заявление, что наша страна "антиевропейская". На самом деле она является неотъемлемой частью Европы с политической, географической и исторической точки зрения, и как всегда выполняла свою миссию для безопасности европейского континента", — говорится в заявлении Аксоя.
Он также осудил использованные Макроном формулировки "исламист" и "исламский террор".
"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что террор не связан с религией, национальностью и расой", — отметил Аксой.
По его словам, важность Турции для ЕС еще больше возрастает в новый период, когда мир сталкивается с гораздо более сложными, непредсказуемыми и опасными испытаниями.
"Более сильная, демократическая и светская Турция с президентской правительственной системой стремится продвигаться к полному членству в ЕС", — добавил пресс-секретарь МИД Турции.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС), а в 1987 подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. В марте прошлого года Брюссель активизировал переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
Однако отношения ЕС и Турции ухудшились после вооруженной попытки переворота в стране летом 2016 года — Евросоюз раскритиковал последовавшую реакцию турецких властей, массовые аресты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз.
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