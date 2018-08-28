Вопрос Азовского моря обсудят на международном трибунале

Украина поставит вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
«У нас есть целый ряд заседаний — и в этом году, и в следующем — этого органа, где мы планируем поставить все эти вопросы, а возможно даже попробуем их включить в те документы, которые там рассматриваются, новые, ещё не существующие, чтобы они уже учитывали ту ситуацию, которая сложилась вокруг Крыма и в Азовском море», — приводит его слова УНН.