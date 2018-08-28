Ещё
Вопрос Азовского моря обсудят на международном трибунале
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина намерена поднять вопрос Азовского моря в международном трибунале 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Украина поставит вопрос российского присутствия в Азовском море на заседании Международного трибунала по морскому праву, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
«У нас есть целый ряд заседаний — и в этом году, и в следующем — этого органа, где мы планируем поставить все эти вопросы, а возможно даже попробуем их включить в те документы, которые там рассматриваются, новые, ещё не существующие, чтобы они уже учитывали ту ситуацию, которая сложилась вокруг Крыма и в Азовском море», — приводит его слова УНН.
Ранее в МИД Украины заявили, что власти страны не намерены разрывать соглашение с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.
RT на русском: последние новости
Умер драматург Нил Саймон Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия являются ангелами-хранителями друг для друга В Совфеде заявили о готовности России к новым санкциям США против «Северного потока — 2»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве151
Москва в опасности: в столицу пришла жара267
Во Флориде произошла «массовая стрельба»204
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару72
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар147
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире Африка
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение