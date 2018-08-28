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В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
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Прости нас, ЮАР: в Сети высмеяли танцы Терезы Мэй 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Премьер-министр Великобритании решила продемонстрировать свои танцевальные таланты во время визита в ЮАР.
Танцы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй попали на видео. В Сети уже обсуждают эти странные телодвижения политика, которые она исполнила перед школьниками во время визита в ЮАР. Видео появилось на официальной странице в Twitter телеканала ITV. «Она танцует еще хуже, чем отвешивает реверансы», — пишут пользователи. Некоторые от лица всего народа Великобритании принесли гражданам ЮАР свои извинения, а некоторые посмотревшие предположили, что вместо Мэй «в ЮАР прибыл робот».
Правда, надо отдать должное премьер-министру Великобритании — она пожелала нервы просмотревших это видео, и танцевала не очень много. В основном Мэй наблюдала за детьми и беседовала с сопровождающими.
Ранее премьер-министр нередко становилась объектом насмешек за свои нелепые реверансы.
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