Папу Римского попросили уйти в отставку

Папу Франциска попросили уйти в отставку

Папу римского Франциска попросили уйти с занимаемой должности в католической церкви. Соответствующее заявление сделал бывший постоянный дипломатический представитель Папы римского в США архиепископ Карло Мария Вигано, передает американский телеканал Fox News.

Ранее архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, указывающие на то, что Папа римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов в течение лет, однако ничего не делал. Речь идет о кардинале Теодоре Маккэррике, который ранее возглавлял Архиепископию Вашингтона, он ушел в отставку в прошлом месяце после обвинений в сексуальном насилии десятилетней давности.

Вигано призвал понтифика подать в отставку из-за его бездействия, отмечает телеканал CNN.

"Папа Франциск должен быть первым, кто подаст хороший пример кардиналам и епископам, которые скрыли злоупотребления Маккэррика", — сказал Вигано.

Ранее сообщалось, что Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила. Помимо этого, глава католической церкви признал, что церковь потерпела поражение в борьбе с педофилией среди священников.