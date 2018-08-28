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Папу Римского попросили уйти в отставку
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Папу Франциска попросили уйти в отставку 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Папу римского Франциска попросили уйти с занимаемой должности в католической церкви. Соответствующее заявление сделал бывший постоянный дипломатический представитель Папы римского в США архиепископ Карло Мария Вигано, передает американский телеканал Fox News.
Ранее архиепископ Карло Мария Вигано опубликовал документы, указывающие на то, что Папа римский Франциск знал об обвинениях в педофилии одного из кардиналов в течение лет, однако ничего не делал. Речь идет о кардинале Теодоре Маккэррике, который ранее возглавлял Архиепископию Вашингтона, он ушел в отставку в прошлом месяце после обвинений в сексуальном насилии десятилетней давности.
Вигано призвал понтифика подать в отставку из-за его бездействия, отмечает телеканал CNN.
"Папа Франциск должен быть первым, кто подаст хороший пример кардиналам и епископам, которые скрыли злоупотребления Маккэррика", — сказал Вигано.
Ранее сообщалось, что Папу Римского обвинили в укрывательстве кардинала-педофила. Помимо этого, глава католической церкви признал, что церковь потерпела поражение в борьбе с педофилией среди священников.
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