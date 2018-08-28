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Американцы отказались от импичмента Трампа
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Опрос: американцы не хотят импичмента Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Менее половины американцев считают, что конгресс США должен начать процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа, такие результаты следуют из нового опроса Axios.
Дискуссия о возможности импичмента в отношении Дональда Трампа появилась после признаний бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна, который рассказал суду, что сделал денежные выплаты за молчание о связях с Трампом порноактрисе Сторми Дэниелс и модели Playboy Карен Макдугалл по поручению американского лидера. Это противоречит предыдущим заявлением Трампа, который утверждал, что не знал о подобных выплатах.
Axios отмечает, что если на промежуточных выборах в ноябре республиканцы потеряют большинство в конгрессе, то демократы смогут с большей вероятностью начать процесс импичмента Трампа.
Тем не менее, согласно результатам исследования, большинство американцев не готовы к этому. За процесс импичмента выступили 44% респондентов. Из них 79% — демократы.
Помимо этого, большинство американцев (64%) верят заявлению экс-адвоката Трампа Майкла Коэна о сделанных выплатах двоим девушкам.
Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения Трампа не изменился после дел против бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего личного адвоката президента США Майкла Коэна.
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