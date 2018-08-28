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В Германии появился золотой Эрдоган
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В Германии появилась золотая статуя Эрдогана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Золотая статуя президента Турции Тайипа Эрдогана появилась в немецком городе Висбаден, федеральная земля Гессен, сообщает портал t-online.
Как пишет портал, четырехметровая золотая статуя Эрдогана стоит на площади в центре города. Статуя была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного провокациями через искусство.
В свою очередь издание Bild сообщает, что некоторые фотографируются рядом со статуей с флагом Турции в руках. При этом противники Эрдогана сделали на статуе несколько нецензурных надписей и изображений. Как сообщил представитель полиции, им известно о случившемся и стражи порядка проследят, как будут развиваться события в течение дня.
Фестиваль проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября под лозунгом "Плохие новости".
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