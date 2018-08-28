В Германии появился золотой Эрдоган

В Германии появилась золотая статуя Эрдогана

Золотая статуя президента Турции Тайипа Эрдогана появилась в немецком городе Висбаден , федеральная земля Гессен, сообщает портал t-online.

Dün akşam, Almanyanın Wiesbaden bölgesinde Erdoğanın heykeli "Kötü Haber" konulu bir sanat etkinliği için meydana dikildi! "Wiesbaden Biennale" neden böyle birşey yaptıklarını henüz açıklamamış! Halkın "Diktatör" tepkisi üzerine heykel kaldırıldı! Polisler bile şaşkın! #salı pic.twitter.com/RPwZo3ybRt— Deniz (@DenizKiiiizi) 28 августа 2018 г. Как пишет портал, четырехметровая золотая статуя Эрдогана стоит на площади в центре города. Статуя была установлена в рамках фестиваля Wiesbaden Biennale, известного провокациями через искусство.

В свою очередь издание Bild сообщает, что некоторые фотографируются рядом со статуей с флагом Турции в руках. При этом противники Эрдогана сделали на статуе несколько нецензурных надписей и изображений. Как сообщил представитель полиции, им известно о случившемся и стражи порядка проследят, как будут развиваться события в течение дня.

Фестиваль проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября под лозунгом "Плохие новости".