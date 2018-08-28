Ещё
Макрон изменил отношение к Трампу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AP: Макрон изменил отношение к Трампу 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Reuters
Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свое отношение к президенту США Дональду Трампу и Вашингтону, в частности, отмечает агентство Associated Press.
Французский лидер во время 90-минутного выступления перед французскими послами в Париже изложил дорожную карту дипломатических приоритетов страны в предстоящем году, говорится в материале.
Из новой дорожной карты следует, что Макрон изменил свое отношение к США, отмечает агентство. Это отличается от тех демонстративных отношений Макрона и Трампа, которые даже называли «бромансом» (тесные дружественные отношения двух мужчин).
Его речь была сосредоточена на укреплении Европейского Союза в целях противостояния текущим вызовам.
Со времени своего избрания в 2017 году Макрон неоднократно пытался убедить Трампа не выходить из Парижского климатического соглашения и иранской ядерной сделки. Французский лидер также призывал Трампа не вводить пошлины сталь и алюминий из Европы. Броманс это или нет, однако усилия Макрона были напрасны, отмечает AP. Во время выступления в Париже Макрон призвал Евросоюз взять на себя больше ответственности за собственную оборону, чтобы не полагаться на США.
Газета.Ru: последние новости
Умер Нил Саймон Лукашенко о разговорах с Путиным: как родные люди Новые санкции США против России вступили в силу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве150
Москва в опасности: в столицу пришла жара269
Во Флориде произошла «массовая стрельба»220
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару71
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар149
Видео
01:32
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
01:05
Лечить смысла не было: что убило Маккейна
Наука Статьи
01:13
Россия зеркально ответит на новые санкции США
Политика
02:22
Опубликовано видео с отдыха Путина
Политика
00:13
Меркель перепутала Азербайджан с Арменией
В мире Кавказ
00:38
Ракета летела в Россию случайно
Оружие Армия
00:30
«Северный поток—2» позволит добиваться от Москвы уступок
Европа Политика
08:32
Адвокат разоблачил молодую любовницу Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение